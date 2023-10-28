Лавров: Запад начинает побаиваться выращенного из Украины монстра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться выращенного из Украины монстра.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил», — сказал он в интервью агентству БЕЛТА.

Лавров отметил, что Владимир Зеленский, а также его киевские сподвижники почти не слушаются Запада, но при этом всё больше и больше выступают с претензиями к западным странам, трубя то денег, то оружия.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выразил мнение, что киевские чиновники начали понимать, что Соединённые Штаты и европейские страны бросили их.