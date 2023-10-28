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Лавров: Запад начинает побаиваться выращенного из Украины монстра

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться выращенного из Украины монстра.
Лавров: Запад начинает побаиваться выращенного из Украины монстра
  • РИА Новости

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил», — сказал он в интервью агентству БЕЛТА.

Лавров отметил, что Владимир Зеленский, а также его киевские сподвижники почти не слушаются Запада, но при этом всё больше и больше выступают с претензиями к западным странам, трубя то денег, то оружия.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выразил мнение, что киевские чиновники начали понимать, что Соединённые Штаты и европейские страны бросили их.

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