Беженка Мажак призвала украинцев в Ирландии найти работу вместо жизни на пособия

Беженка Ирина Мажак заявила в интервью Irish Times, что украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не жить на пособия.

По её словам, государство могло бы перенаправить средства, выделяемые на пособия украинцам, чтобы использовать их для защиты более уязвимых категорий населения.

При этом украинская беженка призвала сограждан «интегрироваться и найти рабочие места».

Ранее в Норвегии власти пообещали выплачивать в качестве меры поддержки по $1,5 тыс. украинцам, которые решили вернуться на родину.

Также в FT отмечали, что словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях.