Шойгу: линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав

Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности.

«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — цитирует Шойгу РИА Новости.

При этом министр отметил, что данные действия чреваты «катастрофическими последствиями».

По словам Шойгу, Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.

Также заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что Пекин привержен идее политического урегулирования конфликта на Украине.