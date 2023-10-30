RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав

Короткая ссылка
Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности.

«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — цитирует Шойгу РИА Новости.

При этом министр отметил, что данные действия чреваты «катастрофическими последствиями».

По словам Шойгу, Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.

Также заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что Пекин привержен идее политического урегулирования конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить