Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что Пекин привержен идее политического урегулирования конфликта на Украине.

Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности.

«Мы придерживаемся объективной и справедливой позиции по украинскому кризису и поддерживаем политическое урегулирование конфликта», — сказал Чжан Юся.

Кроме того, Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая намерена усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.

Также глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.