ЦВС КНР: Китай выступает за политическое урегулирование украинского кризиса
Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности.
«Мы придерживаемся объективной и справедливой позиции по украинскому кризису и поддерживаем политическое урегулирование конфликта», — сказал Чжан Юся.
Кроме того, Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая намерена усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.
Также глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.