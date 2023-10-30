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Харрис: США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта

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Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью телекомпании CBS, что Вашингтон не планирует направлять войска в зону палестино-израильского конфликта.

«У нас нет намерений, мы не вынашиваем планов по отправке боевых частей в Израиль или Газу, точка», — сказала она.

Харрис подчеркнула, что США не указывают Израилю, что делать.

При этом, по её словам, Вашингтон предоставляет Тель-Авиву консультации, оборудование и дипломатическую поддержку.

Ранее в Times of Israel заявили, что текущие операции Израиля в секторе Газа соответствуют рекомендациям США.

Также в NYT отметили, что Израиль отложил крупномасштабную операцию в секторе Газа из-за США.

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