Американский журналист Дэнни Хайфон заявил,что Украина поверила в фантазии Запада, но не смогла ничего противопоставить России.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

По словам Хайфона, «фантазии об исключительности» США и НАТО привели к провалу украинского контрнаступления.

«Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию», — отметил журналист.

Ранее в AС заявили, что отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров может иметь тяжёлые последствия.

Также экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте.