RT в Telegram
Подпишись

Журналист Хайфон: вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ

Короткая ссылка
Американский журналист Дэнни Хайфон заявил,что Украина поверила в фантазии Запада, но не смогла ничего противопоставить России.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

По словам Хайфона, «фантазии об исключительности» США и НАТО привели к провалу украинского контрнаступления.

«Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию», — отметил журналист.

Ранее в AС заявили, что отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров может иметь тяжёлые последствия.

Также экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить