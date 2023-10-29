Журналист Хайфон: вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ
Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
По словам Хайфона, «фантазии об исключительности» США и НАТО привели к провалу украинского контрнаступления.
«Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию», — отметил журналист.
Ранее в AС заявили, что отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров может иметь тяжёлые последствия.
Также экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте.