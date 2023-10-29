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AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может иметь тяжёлые последствия

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Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу выразил мнение, что отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжёлые последствия.

Об этом пишет American Conservative.

По мнению Бэндоу, Западу необходимо договариваться с Москвой.

При этом он отметил, что Запад устал от «дорогостоящего пата» на поле боя.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять у себя переговоры представителей России и Украины, если они пожелают этого.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «умных людей» на Украине к переговорам «о земле и мире».

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