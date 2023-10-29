AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может иметь тяжёлые последствия
Об этом пишет American Conservative.
По мнению Бэндоу, Западу необходимо договариваться с Москвой.
При этом он отметил, что Запад устал от «дорогостоящего пата» на поле боя.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять у себя переговоры представителей России и Украины, если они пожелают этого.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «умных людей» на Украине к переговорам «о земле и мире».