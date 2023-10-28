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Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте

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Украинские войска утратили контроль над ситуацией на линии фронта, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте
  • Gettyimages.ru

«Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной», — цитирует его РИА Новости.

Джонсон не исключил, что на определённых участках фронта ВСУ уже могут быть окружены.

При этом, по словам экс-агента ЦРУ, западные союзники начали отворачиваться от Владимира Зеленского.

«Он пытается придумать что-то, чтобы оказаться в центре событий снова, но никто не обращает на него внимания», — добавил Джонсон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

По его словам, Соединённые Штаты ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.

По данным Al Mayadeen, Запад вынуждает Украину увеличить собственное производство оружия.

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