Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте
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«Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной», — цитирует его РИА Новости.
Джонсон не исключил, что на определённых участках фронта ВСУ уже могут быть окружены.
При этом, по словам экс-агента ЦРУ, западные союзники начали отворачиваться от Владимира Зеленского.
«Он пытается придумать что-то, чтобы оказаться в центре событий снова, но никто не обращает на него внимания», — добавил Джонсон.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.
По его словам, Соединённые Штаты ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.
По данным Al Mayadeen, Запад вынуждает Украину увеличить собственное производство оружия.