Украинские войска утратили контроль над ситуацией на линии фронта, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной», — цитирует его РИА Новости.

Джонсон не исключил, что на определённых участках фронта ВСУ уже могут быть окружены.

При этом, по словам экс-агента ЦРУ, западные союзники начали отворачиваться от Владимира Зеленского.

«Он пытается придумать что-то, чтобы оказаться в центре событий снова, но никто не обращает на него внимания», — добавил Джонсон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

По его словам, Соединённые Штаты ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.

По данным Al Mayadeen, Запад вынуждает Украину увеличить собственное производство оружия.