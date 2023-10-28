Западные союзники вынуждают Украину увеличивать своё военное производство, сообщает Al Mayadeen.

«Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Однако это чрезвычайно сложно сделать после трёх десятилетий деиндустриализации и политики жёсткой экономии, навязанной МВФ и другими финансовыми институтами», — отмечается в материале журналистов.

Авторы отметили, что сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке вынуждает Украину опасаться снижения поддержки со стороны западных союзников. По мнению журналистов, это таит опасность и для Владимира Зеленского.

Кроме того, говорится в статье, на Украине не хватает квалифицированных рабочих и инженеров из-за мобилизации: граждане сбежали за границу или ушли на фронт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

Также член палаты представителей Энди Биггс отметил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.