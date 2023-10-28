RT в Telegram
Подпишись

Al Mayadeen: Запад вынуждает Украину увеличить собственное производство оружия

Короткая ссылка
Западные союзники вынуждают Украину увеличивать своё военное производство, сообщает Al Mayadeen.
Al Mayadeen: Запад вынуждает Украину увеличить собственное производство оружия
  • AP

«Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Однако это чрезвычайно сложно сделать после трёх десятилетий деиндустриализации и политики жёсткой экономии, навязанной МВФ и другими финансовыми институтами», — отмечается в материале журналистов.

Авторы отметили, что сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке вынуждает Украину опасаться снижения поддержки со стороны западных союзников. По мнению журналистов, это таит опасность и для Владимира Зеленского.

Кроме того, говорится в статье, на Украине не хватает квалифицированных рабочих и инженеров из-за мобилизации: граждане сбежали за границу или ушли на фронт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

Также член палаты представителей Энди Биггс отметил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить