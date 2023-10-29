Rebelión: Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени
Журналист уточнил, что Запад не изменит свои намерения даже в случае смены власти на Украине.
При этом Бланч добавил, что Украина погрязла в долгах и киевским властям приходится брать новые кредиты на более жёстких условиях.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг Украины в 2025 году превысит отметку в 100% валового внутреннего продукта (ВВП).
Также в Минфине Украины заявили, что госдолг страны достиг $134 млрд.