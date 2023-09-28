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Минфин Украины: госдолг страны достиг $134 млрд

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Министерство финансов Украины назвало сумму государственного долга страны.
Минфин Украины: госдолг страны достиг $134 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает РИА Новости, ведомство указало, что госдолг Украины достиг почти $134 млрд, увеличившись за август на $1 млрд.

«В течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на $1,01 млрд. По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $133,93 млрд», — говорится в заявлении.

В июне советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в Киеве планируют рассчитаться по госдолгу за счёт арестованных российских активов и того, что планируется «отобрать у России».

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