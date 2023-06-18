На Украине заявили, что планируют рассчитаться по госдолгу тем, что «отберут у России»

Советник президента Украина по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в Киеве планируют рассчитаться по госдолгу за счёт арестованных российских активов и того, что планируется «отобрать у России».

«Мы сейчас не платим по нашим займам... Не забывайте, что (у России. — RT)… арестовано $350 млрд их золотовалютных резервов и $150 млрд... Часть их можно использовать... И долги мы будем перекрывать частью того, что отберём у России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Устенко, по завершении украинского конфликта будет создана кредиторская конференция, где будет решаться судьба госдолга страны.

По состоянию на 31 марта госдолг Украины составил $119,9 млрд.

Ранее американский профессор экономики Ричард Вольф заявил, что Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией.