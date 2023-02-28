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Экономист Вольф: Украина уже проиграла из-за потери территорий и краха экономики

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Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией, заявил американский профессор экономики Ричард Вольф.
Экономист Вольф: Украина уже проиграла из-за потери территорий и краха экономики
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сейчас Россия контролирует значительную часть бывшей территории Украины. Украинская экономика разорена и теперь зависит от США», — сказал он в Twitter.

Вольф заявил, что Киев проигрывает в относительном и абсолютном выражении: до конфликта заявленный объём ВВП республики составлял около $200 млрд, а спустя год он упал на 30% — до $60 млрд.

При этом США и их союзники отправили Украине около $120 млрд, однако большая часть суммы ушла на военные расходы, добавил экономист.

Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35—36%, а по итогам текущего года он может рухнуть ещё на 5—10% на фоне выполнения Россией задач СВО.

При этом госдолг Украины к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд, сказал он.

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