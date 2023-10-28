Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 11
Об этом сообщил глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.
«Сегодня на шахте имени Костенко произошёл пожар, который, к нашему большому сожалению, привёл к гибели 11 человек», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что ещё 18 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось о семи погибших.
В начале октября в результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 человек.