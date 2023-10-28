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Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 11

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Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 11.

Об этом сообщил глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

«Сегодня на шахте имени Костенко произошёл пожар, который, к нашему большому сожалению, привёл к гибели 11 человек», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что ещё 18 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о семи погибших.

В начале октября в результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 человек.

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