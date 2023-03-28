Шахтёр погиб и ещё двое пострадали при обрушении породы в шахте Ростовской области

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На угольной шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло обрушение горной породы. Один рабочий погиб. Ещё двоим потребовалась медицинская помощь.
Шахтёр погиб и ещё двое пострадали при обрушении породы в шахте Ростовской области
  • Gettyimages.ru
  • © Aliyev Alexei Sergeevich

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент зафиксировали в конвейерном штреке предприятия. Погиб 43-летний проходчик. Ещё двоих пострадавших доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии  проводят проверку по факту обрушения участка федеральной трассы М-7.

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