Шахтёр погиб и ещё двое пострадали при обрушении породы в шахте Ростовской области

На угольной шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло обрушение горной породы. Один рабочий погиб. Ещё двоим потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент зафиксировали в конвейерном штреке предприятия. Погиб 43-летний проходчик. Ещё двоих пострадавших доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии проводят проверку по факту обрушения участка федеральной трассы М-7.