Шахтёр погиб и ещё двое пострадали при обрушении породы в шахте Ростовской области
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Инцидент зафиксировали в конвейерном штреке предприятия. Погиб 43-летний проходчик. Ещё двоих пострадавших доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии проводят проверку по факту обрушения участка федеральной трассы М-7.