В результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 человек

В результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 рабочих.

Об этом говорится в заявлении губернаторства.

«15 шахтёров, работавших в безопасной зоне, получили лёгкие травмы из-за давления воздуха, вызванного обвалом грунта на участке угольной шахты в квартале Хыркатепе нашего района Бейпазары», — приводит заявление IHA.

Уточняется, что трое работников госпитализированы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли, ещё 15 остаются под завалами обрушенной шахты в городе Чегуту на севере Зимбабве.