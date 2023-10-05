В результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 человек
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Об этом говорится в заявлении губернаторства.
«15 шахтёров, работавших в безопасной зоне, получили лёгкие травмы из-за давления воздуха, вызванного обвалом грунта на участке угольной шахты в квартале Хыркатепе нашего района Бейпазары», — приводит заявление IHA.
Уточняется, что трое работников госпитализированы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли, ещё 15 остаются под завалами обрушенной шахты в городе Чегуту на севере Зимбабве.