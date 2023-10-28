Семь человек погибли при аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана
Об этом сообщила пресс-служба компании ArcelorMittal.
«Тела семи шахтёров обнаружены без признаков жизни», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что всего в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров.
По данным компании, предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана.
Ранее на шахте «Коммунарская» в Макеевке произошла авария.
Также в Пермском крае в результате обрушения кровли в шахте погиб человек.