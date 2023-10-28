Семь человек погибли при аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана

Семеро шахтёров погибли на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Об этом сообщила пресс-служба компании ArcelorMittal.

«Тела семи шахтёров обнаружены без признаков жизни», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что всего в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров.

По данным компании, предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана.

Ранее на шахте «Коммунарская» в Макеевке произошла авария.

Также в Пермском крае в результате обрушения кровли в шахте погиб человек.