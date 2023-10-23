WP: атаковавшие Крымский мост дроны были разработаны с участием разведок Запада

Беспилотники, с помощью которых украинские спецслужбы атаковали Крымский мост, были разработаны с участием разведок Запада, в том числе Центрального разведывательного управления.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В статье говорится, что Киев во время второй атаки по Крымскому мосту использовал военно-морские беспилотники, разработанные в рамках «сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведывательных служб».

Как говорится в материале, украинские спецслужбы дважды проводили атаки на Крымский мост, пускали дроны на Кремль и пытались атаковать российские суда в Чёрном море.

Издание также пишет, что украинские спецслужбы на протяжении последних примерно 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Позже российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.