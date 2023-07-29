Российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.

Общение Путина с представителями СМИ проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

«Как вы знаете, вы видели это, российские вооружённые силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились», — отметил президент.

Также Путин заявил, что получил конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.

В Минобороны сообщали, что российские военные высокоточным оружием поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в Одесской области. Подробнее — в материале RT.