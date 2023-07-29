Путин заявил, что получил предложения по повышению безопасности Крымского моста

Президент России Владимир Путин заявил, что получил конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста.

«Получил их, будут реализовывать. Но пока они не реализованы, мне кажется, об этом рано говорить», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что «когда это будет сделано, это будет видно».

«Это техническая, физическая защита, ну и там использование других технических средств. Речь идёт именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста», — объяснил президент.

По его словам, это просто определённые технологии, которые были предложены специалистами.

«Это не так дорого, но это, надеюсь, будет надёжным», — сказал Путин.

Ранее президент поручил ФСБ и СК детально разобраться в теракте на Крымском мосту.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.