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Путин заявил, что получил предложения по повышению безопасности Крымского моста

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Президент России Владимир Путин заявил, что получил конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста.

«Получил их, будут реализовывать. Но пока они не реализованы, мне кажется, об этом рано говорить», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что «когда это будет сделано, это будет видно».

«Это техническая, физическая защита, ну и там использование других технических средств. Речь идёт именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста», — объяснил президент.

По его словам, это просто определённые технологии, которые были предложены специалистами.

«Это не так дорого, но это, надеюсь, будет надёжным», — сказал Путин.

Ранее президент поручил ФСБ и СК детально разобраться в теракте на Крымском мосту.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.

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