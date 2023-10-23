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WP: ответственность за взрывы на Крымском мосту несёт СБУ при участии ЦРУ

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Ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки БПЛА по Кремлю и кораблям России несут оперативники СБУ, подготовленные при участии ЦРУ.
WP: ответственность за взрывы на Крымском мосту несёт СБУ при участии ЦРУ
  • РИА Новости

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, СБУ дважды проводили атаки на Крымский мост, пускали дроны на Кремль и пытались атаковать российские суда в Чёрном море.

«В миссиях участвовали элитные подразделения украинских оперативников, которые, по словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, были сформированы, обучены и оснащены в тесном партнёрстве с ЦРУ», — пишет WP.

Издание также сообщает, что украинские спецслужбы на протяжении последних примерно 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей.

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