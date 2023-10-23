Украинские спецслужбы на протяжении последних примерно 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, жертвами украинских спецслужб в том числе стали военкор Владлен Татарский и журналистка Дарья Дугина, а также замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий.

Отмечается, что в операциях участвовали «элитные команды украинских оперативников», которые были сформированы, обучены и оснащены в рамках тесного сотрудничества с американским ЦРУ.

В статье говорится, что с 2015 года ЦРУ направило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские спецслужбы «в своих мощных союзников против Москвы».

По данным издания, склонность Киева к операциям со смертельным исходом осложнила его сотрудничество с ЦРУ, поскольку появились опасения по поводу того, что американская разведка будет признана соучастницей этого.

В статье говорится, что это вызвало беспокойство среди некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне.