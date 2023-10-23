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WP: разведка Украины стоит за убийством Татарского и Ржицкого

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Газета The Washington Post пишет, что Служба безопасности Украины и украинская военная разведка стоят за убийством военкора Владлена Татарского и замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
WP: разведка Украины стоит за убийством Татарского и Ржицкого
  • РИА Новости

Издание ссылается на западные и украинские источники.

Отмечается, что склонность Киева к операциям со смертельным исходом осложнила его сотрудничество с ЦРУ, поскольку появились опасения по поводу того, что американская разведка будет признана соучастницей этого.

В статье говорится, что это вызвало беспокойство среди некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе.

Убийца подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.

Задержанный Сергей Денисенко раскаялся в содеянном

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