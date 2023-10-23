WP: разведка Украины стоит за убийством Татарского и Ржицкого
- РИА Новости
Издание ссылается на западные и украинские источники.
Отмечается, что склонность Киева к операциям со смертельным исходом осложнила его сотрудничество с ЦРУ, поскольку появились опасения по поводу того, что американская разведка будет признана соучастницей этого.
В статье говорится, что это вызвало беспокойство среди некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне.
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