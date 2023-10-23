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Песков: Россия не имеет никакого отношения к повреждению Balticconnector

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector.
Песков: Россия не имеет никакого отношения к повреждению Balticconnector
  • РИА Новости

Песков напомнил, что президент Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил закрыть Балтийское море для прохода российских судов.

«Он имел ввиду, что если выяснится, что к этому имеет отношение Россия, — а я повторю, что Россия не имеет к этому отношения, — дескать тогда запретить ходить российским кораблям», — сказал он.

Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

Песков ранее также подчеркнул, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

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