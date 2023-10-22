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Путин на немецком языке прокомментировал нападки властей Германии на Шрёдера

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Чем дальше немецкая власть удаляется от бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, тем ближе она становится к Энтони Роте — бывшему спикеру палаты общин Канады, симпатизировавшему нацистам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, произнеся эту же фразу по-немецки, «чтобы в Германии его услышали».
Путин на немецком языке прокомментировал нападки властей Германии на Шрёдера
  • РИА Новости

Ситуацию вокруг Шрёдера глава государства прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается бывшего канцлера Федеративной Республики Германия господина Шрёдера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить... Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — сказал Путин.

Он повторил эту фразу по-немецки.

«В Германии много порядочных людей, уверен, многие это услышат», — заключил российский президент.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

20 октября Следственный комитет России сообщил, что заочно предъявил обвинения украинскому нацисту в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

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