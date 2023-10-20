Следственный комитет России заочно предъявил обвинения нацисту Гуньке

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения украинскому нацисту Ярославу Гуньке в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе проведения архивных работ следователи получили документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Гунька.

Установлено, что с 23 по 28 февраля 1944 года Гунька и другие лица из подразделения убили не менее 500 граждан СССР.

В настоящее время решается вопрос об объявлении украинского нациста в международный розыск и заочном аресте.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил проработать с российскими и белорусскими правоохранительными органами вопрос подготовки обращения с целью экстрадиции из Канады Гуньки.