В армии Израиля заявили об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС
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Сообщение приводит ТАСС.
По словам Хагари, также были ликвидированы «несколько десятков террористов».
Он призвал мирных жителей севера сектора Газа скорее перебираться в южную часть анклава.
Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.
До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.