В армии Израиля заявили об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС

Заместитель главы ракетных войск движения ХАМАС был уничтожен израильскими военными в секторе Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Сообщение приводит ТАСС.

По словам Хагари, также были ликвидированы «несколько десятков террористов».

Он призвал мирных жителей севера сектора Газа скорее перебираться в южную часть анклава.

Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.