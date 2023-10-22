Армия Израиля: в секторе Газа ХАМАС удерживает 212 заложников
- AP
- © Ariel Schalit
Сообщение приводит ТАСС.
По словам Хагари, израильская армия проинформировала семьи 212 находящихся в секторе Газа заложников.
Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.
До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.