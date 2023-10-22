Армия Израиля: в секторе Газа ХАМАС удерживает 212 заложников

Количество людей, которые числятся похищенными движением ХАМАС, возросло до 212, сообщает представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Сообщение приводит ТАСС.

По словам Хагари, израильская армия проинформировала семьи 212 находящихся в секторе Газа заложников.

Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.