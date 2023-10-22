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Армия Израиля: в секторе Газа ХАМАС удерживает 212 заложников

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Количество людей, которые числятся похищенными движением ХАМАС, возросло до 212, сообщает представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Армия Израиля: в секторе Газа ХАМАС удерживает 212 заложников
  • AP
  • © Ariel Schalit

Сообщение приводит ТАСС.

По словам Хагари, израильская армия проинформировала семьи 212 находящихся в секторе Газа заложников.

Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

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