Спикер ЦАХАЛ: Израиль ввёл полную блокаду Газы и готов начать наземную операцию
- AP
- © Ariel Schalit
Об этом Адри рассказал в беседе с РИА Новости.
«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным манёвром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время», — сказал он.
Спикер ЦАХАЛ уточнил, что наземная операция Израиля будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты её основные цели, в частности полное уничтожение палестинского движения ХАМАС и всех его руководителей и командиров.
Адри добавил, что в настоящий момент всем израильским вооружённым силам предписано осуществлять полную блокаду сектора Газа, что и выполняется на местах.
Ранее стало известно, что израильские военные продолжают подготовку к следующему этапу боевых действий с ХАМАС.