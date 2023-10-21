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Армия Израиля продолжает подготовку к следующему этапу боевых действий с ХАМАС

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Израильские военные продолжают подготовку к следующему этапу боевых действий с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила Армия Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля продолжает подготовку к следующему этапу боевых действий с ХАМАС
  • AP
  • © Ariel Schalit

«Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, включая наземные операции», — приводит РИА Новости заявление.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в последние дни были утверждены планы по расширению оперативной деятельности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.

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