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Reuters: около 50 человек погибли при ночных авиаударах Израиля по Газе

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По меньшей мере 50 человек погибли в результате ночных авиаударов израильской армии по сектору Газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные медработников.
Reuters: около 50 человек погибли при ночных авиаударах Израиля по Газе
  • AP
  • © Fatima Shbair

«По меньшей мере 50 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по Газе за ночь», — говорится в сообщении.

Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

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