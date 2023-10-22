Reuters: около 50 человек погибли при ночных авиаударах Израиля по Газе
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«По меньшей мере 50 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по Газе за ночь», — говорится в сообщении.
Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.
До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.