Узнать больше

МВД: в Германию в сентябре нелегально въехали более 21 тысячи мигрантов

Короткая ссылка
В Германию в сентябре незаконно въехали более 21 тыс. человек. Такой приток нелегалов не фиксировался в стране с февраля 2016 года, когда в ФРГ прибыли 25 650 мигрантов.
МВД: в Германию в сентябре нелегально въехали более 21 тысячи мигрантов
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Pleul/picture alliance

Об этом сообщает Deutsche Welle* со ссылкой на данные полиции от 21 октября. Всего за сентябрь число мигрантов в ФРГ увеличилось на 21 366 человек.

По данным полиции, в последние семь месяцев их приток стабильно растёт. Так, с января по сентябрь в страну незаконно въехали 92 119 человек.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов.

Недавние митинги в поддержку ХАМАС, которые проходят в странах Западной Европы, стали следствием неудачной миграционной политики властей Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить