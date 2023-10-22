МВД: в Германию в сентябре нелегально въехали более 21 тысячи мигрантов

В Германию в сентябре незаконно въехали более 21 тыс. человек. Такой приток нелегалов не фиксировался в стране с февраля 2016 года, когда в ФРГ прибыли 25 650 мигрантов.

Об этом сообщает Deutsche Welle* со ссылкой на данные полиции от 21 октября. Всего за сентябрь число мигрантов в ФРГ увеличилось на 21 366 человек.

По данным полиции, в последние семь месяцев их приток стабильно растёт. Так, с января по сентябрь в страну незаконно въехали 92 119 человек.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов.

Недавние митинги в поддержку ХАМАС, которые проходят в странах Западной Европы, стали следствием неудачной миграционной политики властей Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.