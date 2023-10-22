МВД: в Германию в сентябре нелегально въехали более 21 тысячи мигрантов
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Об этом сообщает Deutsche Welle* со ссылкой на данные полиции от 21 октября. Всего за сентябрь число мигрантов в ФРГ увеличилось на 21 366 человек.
По данным полиции, в последние семь месяцев их приток стабильно растёт. Так, с января по сентябрь в страну незаконно въехали 92 119 человек.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов.
Недавние митинги в поддержку ХАМАС, которые проходят в странах Западной Европы, стали следствием неудачной миграционной политики властей Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.