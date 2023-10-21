Генсек ООН назвал создание палестинского государства основой для мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на саммите в Каире назвал «единственной возможной реалистичной основой для подлинного мира и стабильности» в секторе Газа создание палестинского государства.

«Израильтяне должны увидеть материализацию своих законных потребностей в безопасности, а палестинцы должны увидеть реализацию своих законных стремлений к созданию независимого государства», — цитирует его The Times of Israel.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

Путин также заявил, что, по его мнению, основные игроки региона не хотят углубления палестино-израильского конфликта и выступают против полномасштабной войны.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.