Президент Палестины предостерёг от насильственного перемещения народа из Газы

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе саммита по палестино-израильскому конфликту в Каире предостерёг от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа.

«Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за её пределы... Мы не уйдём, мы останемся на своей земле», — цитирует его РИА Новости.

По словам Аббаса, безопасность в регионе установится только после появления двух государств: еврейского и палестинского.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля. Он задался вопросом, какой была бы реакция коллективного Запада на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов на Украине.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.