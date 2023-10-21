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Президент Египта осудил удары по населению в ходе эскалации на Ближнем Востоке

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе каирского саммита по Палестине осудил удары по мирным жителям.
Президент Египта осудил удары по населению в ходе эскалации на Ближнем Востоке
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«Мы осуждаем удары по всем мирным жителям», — цитирует его РИА Новости.

По словам ас-Сиси, проблема в Палестине «не может быть ликвидирована без справедливого решения, и этого не произойдёт за счёт Египта».

Президент Египта также призвал мировое сообщество защитить права палестинцев.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля. Он задался вопросом, какой была бы реакция коллективного Запада на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов на Украине.

Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.

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