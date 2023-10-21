Президент Египта призвал мировое сообщество защитить права палестинцев

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал мировое сообщество в ходе каирского саммита по Палестине защитить права палестинского народа.

«Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита», — цитирует его ТАСС.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля. Он задался вопросом, какой была бы реакция коллективного Запада на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов на Украине.

Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы «Аль-Ахли» со стороны Израиля.