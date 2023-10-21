Власти Израиля рекомендовали гражданам срочно покинуть Египет и Иорданию

Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан, находящихся в Египте и Иордании, в срочном порядке покинуть эти страны.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на СНБ и канцелярию премьер-министра.

«В различных странах мира наблюдается дальнейшее существенное обострение протестов против Израиля с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и еврейских символов», — говорится в заявлении.

Власти призвали избегать пребывания в ближневосточных и арабских странах, включая Египет, Турцию, Иорданию, ОАЭ, Бахрейн и Марокко.

Ранее Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что число российских граждан, которые погибли во время эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 20.

По словам пресс-секретаря посольства России в Израиле Марины Рязановой, по меньшей мере двое россиян оказались в заложниках, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.