Политолог Дудчак о 12-м пакете санкций ЕС: это попытка изобразить деятельность

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Литве в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС предложили ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.

Политолог назвал данное предложение «сумасшествием».

«Их надо лечить, это уже сумасшествие. Гвозди, радиаторы запрещают... Можно заняться импортозамещением и в этой области, но это не является приоритетом. Потому что это продукция, не требующая каких-то особых технологий. И на рынке найдутся производители в других странах, да и в России. Это очередная глупость», — считает Дудчак.

Он отметил, что санкциями и «попыткой изобразить деятельность» Литва вредит сама себе.

«Сами лишают своих производителей возможности продавать свою продукцию и лишаются доходов. Прибалтика сходит с ума», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Литве предложили ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.

12-й пакет санкций также должен установить запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, гвоздей и кнопок.