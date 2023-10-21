EUobserver: Литва предлагает ЕС запретить экспорт вязальных спиц в Россию
Об этом пишет EUobserver со ссылкой на документ.
Как сказано в материале, Литва на десятках страниц расписала рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей».
Кроме того, 12-й пакет должен включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, гвоздей и кнопок, пишет издание.
Ранее издание South China Morning Post сообщило, что санкции Соединённых Штатов против России ударили по Европе, и в первую очередь по ФРГ.