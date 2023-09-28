В ГД осудили призыв Эстонии ввести полное торговое эмбарго в отношении России

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что эстонские власти одобрили предложения по 12-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, в том числе введение полного торгового эмбарго.

По мнению парламентария, данная инициатива «имеет только желание вызвать некий медийный резонанс».

Кроме того, он добавил, что «маленькая чухонская республика пытается вновь заявить о себе как о субъекте международной политики».

«И я думаю, что нам нужно с большой благодарностью воспринимать то, когда сбрасываются маски, и, самое главное, впоследствии сохранять историческую память. Я уверен, что спустя несколько лет новые руководители (в смысле формата государств) будут обивать пороги наших министерств (в первую очередь МИД, Минпромторга) с тем, чтобы возобновить взаимовыгодные экономические отношения, вновь выйти со своей продукцией на наши рынки, вновь стать логистическими центрами, которые свой успех в первую очередь связывали с транзитом российских грузов... Очень важно не поддаться на эти увещевания», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, они «должны будут заплатить весомую цену за возвратно-исходные позиции».

«А с другой стороны, те люди, которые свои экономики приносят в угоду планам американцев, должны быть поставлены в такие чёрные списки, чтобы ни их дети, ни они сами не могли выстраивать экономические отношения с Россией. То есть те люди, которые сейчас разрушают экономические отношения, не должны иметь право на историческое прощение спустя какое-то время и должны нести ответственность до конца своих дней», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии призвал ввести полное торговое эмбарго в отношении России.

Глава дипведомства Маргус Цахкна отметил, что необходимо продолжить ужесточение санкций против Москвы, а также начать усиливать их реализацию и усложнять уклонение от них.