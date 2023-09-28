МИД Эстонии призвал ввести полное торговое эмбарго в отношении России

Эстонские власти одобрили предложения по 12-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, в том числе введение полного торгового эмбарго.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, передаёт РИА Новости.

Глава дипведомства Маргус Цахкн отметил, что необходимо продолжить ужесточение санкций против Москвы, а также начать усиливать их реализацию и усложнять уклонение от них.

«В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», — сказал он.

По словам министра, инициативы будут включать в себя запрет на транзит товаров, резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей и другое.

Ранее в МВД Эстонии заявили, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены с территории государства.