МИД Эстонии призвал ввести полное торговое эмбарго в отношении России
- Gettyimages.ru
- © Mint Images
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, передаёт РИА Новости.
Глава дипведомства Маргус Цахкн отметил, что необходимо продолжить ужесточение санкций против Москвы, а также начать усиливать их реализацию и усложнять уклонение от них.
«В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», — сказал он.
По словам министра, инициативы будут включать в себя запрет на транзит товаров, резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей и другое.
Ранее в МВД Эстонии заявили, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены с территории государства.