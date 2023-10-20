Полянский: если США провели испытание в Неваде, это шаг к эскалации

Если США действительно провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада, то это шаг в сторону эскалации, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны», — приводит РИА Новости слова Полянского в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Совет Безопасности пока не планирует обсуждать данный вопрос.

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

После этого стало известно, что МИД России проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества.