Песков: Россия внимательно следит за ситуацией с испытаниями в Неваде
- РИА Новости
«Мы очень внимательно наблюдаем», — подчеркнул Песков.
Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
После этого стало известно, что МИД России проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества