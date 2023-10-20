Песков: Россия внимательно следит за ситуацией с испытаниями в Неваде

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в американском штате Невада.

«Мы очень внимательно наблюдаем», — подчеркнул Песков.

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

После этого стало известно, что МИД России проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества