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В МИД России проверяют информацию о ядерных испытаниях в Неваде

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В МИД России проверяют информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
В МИД России проверяют информацию о ядерных испытаниях в Неваде
  • РИА Новости

«Заявленная цель — увеличение возможностей по обнаружению ядерных испытаний малой мощности... Информация... на настоящий момент проверяется», — сказал он.

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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