В МИД России проверяют информацию о ядерных испытаниях в Неваде
- РИА Новости
«Заявленная цель — увеличение возможностей по обнаружению ядерных испытаний малой мощности... Информация... на настоящий момент проверяется», — сказал он.
18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.
Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).