США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная Дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго США.

Как сказано в заявлении, команда Невадского испытательного полигона провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что с отзывом ратификации ДВЗЯИ российская сторона сможет проводить испытания в ответ на испытания Соединённых Штатов без нарушения своих обязательств по договору.