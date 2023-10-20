США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго США.
Как сказано в заявлении, команда Невадского испытательного полигона провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.
18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что с отзывом ратификации ДВЗЯИ российская сторона сможет проводить испытания в ответ на испытания Соединённых Штатов без нарушения своих обязательств по договору.