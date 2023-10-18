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Косачёв — о ДВЗЯИ: Россия может проводить ядерные испытания в ответ на действия США

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что с отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) российская сторона сможет проводить испытания в ответ на испытания Соединённых Штатов без нарушения своих обязательств по договору.
Косачёв — о ДВЗЯИ: Россия может проводить ядерные испытания в ответ на действия США
  • © Минобороны России

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Косачёва, возникло много дискуссий вокруг инициативы президента России Владимира Путина и последовавшего за этим принятия закона Государственной думой.

Он отметил, что российская сторона ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, и с тех пор ждала, когда то же самое сделают Соединённые Штаты, которые официально отказались от ратификации в 2018 году.

Таким образом, на сегодняшний день ситуация уравнялась и Россия имеет возможность проводить испытания в ответ на испытания США без нарушения своих обязательств по договору, уточнил Косачёв.

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

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