Косачёв — о ДВЗЯИ: Россия может проводить ядерные испытания в ответ на действия США
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Косачёва, возникло много дискуссий вокруг инициативы президента России Владимира Путина и последовавшего за этим принятия закона Государственной думой.
Он отметил, что российская сторона ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, и с тех пор ждала, когда то же самое сделают Соединённые Штаты, которые официально отказались от ратификации в 2018 году.
Таким образом, на сегодняшний день ситуация уравнялась и Россия имеет возможность проводить испытания в ответ на испытания США без нарушения своих обязательств по договору, уточнил Косачёв.
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.