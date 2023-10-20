Песков отреагировал на слова лидера Латвии о закрытии Балтийского моря для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера Латвии Эдгарса Ринкевичса, предложившего закрыть Балтийское море для России, если будет доказана якобы причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector.

Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что ему хочется спросить у Ринкевичса, что он предлагает России сделать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто организовал подрыв трубопроводов «Северный поток».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

Ранее Ринкевичс допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности Москвы к подрыву Balticconnector.

В конце сентября Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».