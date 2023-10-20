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Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке поощряемым Западом безумием

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряют страны Запада.
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке поощряемым Западом безумием
  • AFP

«Наш регион должен быть спасён от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в соцсети X.

Он призвал все международные организации поддержать инициативы по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

Ранее Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН, который не принял российский проект резолюции по прекращению огня на Ближнем Востоке, в очередной раз не выполнил свои обязанности.

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