В Турции заявили о готовности создать полевой госпиталь для помощи палестинцам
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«Я передал своему иорданскому коллеге, что мы готовы создать полевой госпиталь и обеспечить при необходимости авиаперевозку раненых в мою страну для дальнейшего обследования и лечения», — приводит ТАСС слова Коджи.
По его словам, турецкая сторона также готова обеспечить поддержку медицинского персонала.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН, который не принял российский проект резолюции по прекращению огня на Ближнем Востоке, в очередной раз не выполнил свои обязанности.