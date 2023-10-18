Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не выполнил свои обязанности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН, который не принял российский проект резолюции по прекращению огня на Ближнем Востоке, в очередной раз не выполнил свои обязанности.

Об этом турецкий лидер написал в Telegram-канале.

«Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность», — говорится в сообщении.

Как отметил Эрдоган, усилия ряда стран по обеспечению мира в регионе были сорваны отправкой авианосцев на Ближний Восток, а также прекращением помощи палестинскому народу и массовым наказанием населения сектора Газа.

18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.