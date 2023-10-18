Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не выполнил свои обязанности
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Об этом турецкий лидер написал в Telegram-канале.
«Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность», — говорится в сообщении.
Как отметил Эрдоган, усилия ряда стран по обеспечению мира в регионе были сорваны отправкой авианосцев на Ближний Восток, а также прекращением помощи палестинскому народу и массовым наказанием населения сектора Газа.
18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.